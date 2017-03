Hurtigruten skuffet over reiselivsmeldingen

Den lenge bebudede stortingsmeldingen om norsk reiseliv ble fredag lagt fram av Næringsminister Monika Mæland. Den imponerer ikke Hurtigruten.

- Det som er positivt, er at meldingen anerkjenner reiselivsnæringens betydning for fremtidig sysselsetting og verdiskaping. Men meldingen gir ingen svar på hvordan Norge skal ta del i den internasjonale veksten innen turisme. De internasjonale trendene, der folk søker ekte og autentiske opplevelser, viser at Norge som destinasjon har et enormt potensiale. Da må vi ha en helt annen satsing på reiseliv enn det vi ser i denne meldingen, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten.

Les reiselivsmeldingen her

Reiseliv er globalt en av verdens raskest voksende industrier og opplevelsesturismen vokser raskere enn resten av næringen.

- For at Norge skal ta del i den internasjonale veksten, i en stadig tøffere internasjonal konkurranse, må vi ha en helt annen satsing på markedsføring enn det det er lagt opp til i meldingen, sier Skjeldam. Hurtigruten alene bruker 100 millioner kroner mer på markedsføringen av Norge enn staten, og det sier seg selv at da holder det ikke at tiltaket regjeringen beskriver på dette området, er at de skal måle effekten av markedsføringen.

Gransker havnepraksis I går var Kystverket i Harstad for å finne ut om havna har tatt for mye i anløpsavgift.

Allerede i dag sysselsetter norsk reiselivsnæring 160 000 ansatte over hele landet, flere enn sjømatnæringen, landbruksnæringen og oljeutvinning til sammen.

- Reiselivet har et enormt potensial for lokal verdiskapning og sysselsetting i Norge, og vil være en av næringene vi skal leve av, etter oljen. Men da trenger vi helt andre rammebetingelser enn det som skisseres her, sier Skjeldam.