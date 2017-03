Bil kjørte av veien i 80-sonen.

Tidlig lørdag formiddag kjørte en bil med to personer av veien ved Steinlandsfjorden.

- Bilen kjørte av veien i en 80-sone, sier politiet i en melding litt etter klokken 11.

Noen minutter senere forteller politiet at de to som var i bilen klager over smerter i nakke.

- Begge tas hånd om av helsepersonell.