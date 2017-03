- Bare ren flaks at ikke flere blir skadet

Hittil i år har førerløse biler trillet ut i veibanen, ut av carporter, ned i grøfter, over murkanter, ned i hager, inn i lyktestolper og inn i andre parkerte biler.

- Det er bare tilfeldigheter og ren flaks at ikke flere er blitt skadet, sier Roger Ytre-Hauge, som er fagsjef på motor i Frende Forsikring. Han kjenner til to hendelser hvor menneskeliv har gått tapt i møte med trillende førerløse biler.

2000 årlig

I trafikken var det i fjor skader for 5 milliarder kroner basert på 274.000 materielle skader på personbiler, ifølge tall fra Finans Norge. Beregninger fra forsikringsbransjen viser at om lag 2000 av disse er trilleskader.

- Slike uhell skjer mange ganger daglig, og vi kan ikke bagatellisere risikoen disse uhellene representerer. Det er stort skadepotensiale når en bil triller, sier Ytre-Hauge. Frende har registrert skadesaker der førerløse biler har forårsaket alvorlig personskade og dødsulykke.

Sjåførens ansvar

Er det din skyld at bilen triller av sted på egenhånd, fordi du ikke har sikret den, vil du som regel få fratrekk i forsikringsutbetalingen på bilskaden, samtidig må forsikringen din dekke skadene du har påført andre.

- Sjåføren har det fulle og hele ansvar for å sørge for at håndbrekket er på, og å sikre bilen, sier fagsjefen. Dette gjelder både når bilen forlates ved langvarig parkering, og når den forlates for kortere tid. Vær ekstra våken når du parkerer i tettbygd strøk og dersom det er bratt helling på stedet, sier han. Sett bilen i gir, og bruk håndbrekket, er hans enkle råd.

Det kan også være greit å snu hjulene slik at de støter imot eksempelvis en fortauskant, om bilen likevel skulle trille, mener Ytre-Hauge.