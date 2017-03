Vil avvikle fødeavdeling i Narvik

Arthur Revhaug er sjef for kirurgi, kreft og kvinnehelseklinikken ved UNN Helseforetak.

I sin høringsuttalelse skriver Revhaug at prosjektet bekrefter forholdene som har vært rapportert regelmessig til ledelsen ved UNN og Helse Nord siden 2010. Det har gått på at det verken er bemanning eller pasientgrunnlag for videre drift av fødeavdelingen ved UNN Narvik.

Klinikksjefen støtter også anbefalingen fra mindretallet i prosjektgruppa om å etablere et dag og poliklinisk gynekologisk tilbud ved UNN Narvik basert på tre faste gynekologer tilknyttet Kvinneklinikken i UNN HF. Han støtter også en avvikling av døgnbasert gastroenterologisk kirurgi i Narvik, og å styrke den planlagte dag og polikliniske ortopediske aktiviteten ved UNN Narvik.

– Jeg håper at medarbeidere, kolleger, politikere og media respekterer at det er min plikt som ansvarlig for tilbudet til befolkningen å uttrykke mine fag og kvalitetsvurderinger til rapporten, skriver Arthur Revhaug.