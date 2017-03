Kampen om indrefileten

Regjeringen vil ha Nord-Norge samlet i én region. Eller to – om vi i Nord-Norge blir enige om det. Noe vi garantert ikke blir.

Tromsø og Bodø vil ikke ha noe med hverandre å gjøre. Men begge er opptatt av å sikre seg de to store i Hålogaland, Harstad og Narvik. Inntil for kort tid siden var arbeiderpartiordførerne Marianne Bremnes og Rune Edvardsen skjønt enige i kravet om én felles nordnorsk region. Dette mente begge ville gi styrke utad – og ville gi muligheter for god fordeling av oppgaver og ansvar.

Men så reiser Narvik Arbeiderparti til Bodø og lover evig troskap. Dermed er det ikke lenger noen enighet mellom Harstad og Narvik om ett Nord-Norge, og vår region står i øyeblikket svekket tilbake. Det er synd. For om Nord-Norge skal ha håp om å få gjennomslagskraft nasjonalt, må vi stå sammen. I stedet blir det underholdning av å få nordnorske avisredaktører og politikere til Dagsnytt 18 for å blottlegge uenigheten på ekte nordnorsk vis. For krangle, det kan vi.

Vi støtter professor Nils Aarsæther som ber fylkene fjerne seg fra forbannelsen som lammer samarbeid i nord. – Denne kranglingen svekker omdømmet til Nord-Norge. Vi må finne måter å agere sammen på, og ivareta felles interesser, sier Aarsæther til NRK.

Den store utfordringen fremover blir å unngå en lokaliseringsdebatt om administrasjonssted for en eventuell nordnorsk region. I en slik krig vil fokus på innholdet i en regionforvaltning forsvinne. Det er ikke landsdelen tjent med. La oss derfor først kartlegge oppgavene. Så kan vi jo håpe at det da blir lettere å finne ut hvor ting skal plasseres.