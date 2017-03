Tyver som kjørte på butikkeier er pågrepet

Oppdatert: Politiet melder rundt klokken 18 at tre personer er pågrepet mistenkt for ran på Europris på Ankenes.

- Bilen er stanset og tre personer er pågrepet. Etterforsking pågår ved Narvik politistasjon.

Noe tyvegods er beslaglagt, melder politiet.

Opprinnelig sak:

Politiets regionale operasjonssentral i Harstad forteller at tre mistenkte stakk av etter å ha kjørt på en butikkeier etter ran torsdag. Daglig leder fulgte etter tyvene, men bilen butikkeieren satt i ble påkjørt av antatte gjerningspersoner.

- Det er ingen personskade. De tre mistenkte stakk fra stedet til fots. Vi er i området og leter etter dem, sier politiet.

Ranet skjedde på Europris på Ankenes. Til Fremover sier politiet at de ikke anser tyvene for å være til fare for publikum.

Alarmen gikk i det de tre mennene gikk ut av butikken.

- Så det er mulig det er noe dyrt, kommer det fra politiets operasjonsleder.

Politiet ønsker tips fra publikum. Det kan ringes inn i 02800.

Harstad Tidende oppdaterer saken.