Rådhuset i Jammerdalen

Dette skriver Harstad Tidende på lederplass i dag, 15.mars 2017. Saken omhandler rådhuset, mer spesifikt hvorvidt vi bør bygge et nytt rådhus eller ei. Ansatte og besøkende fortjener bedre enn et sykehus fra 1900 og en brannstasjon fra 1951hevder lokalavisen.

For de som har besøkt rådhuset litt mer enn normalt er det ikke vanskelig å være enig i dette. Det er vinduer som ikke kan åpnes, lekke tak og trekk fra vinduer. I begge bygningene.

Men det er også en årsak til at det har blitt slik. Samme årsaken som de siste tiårene har ført til nye skolebygg og barnehagebygg. Nemlig manglende vedlikehold over tid.

For det er dessverre slik at vedlikeholdsmidler blir nedprioritert i nesten alle budsjett, det gir ingen heder og ære verken for politikere eller rådmenn. Advarslene har vært der med jevne mellomrom, og alle er enige i at man må ta et vedlikeholdsløft der og da. Men ved budsjettbehandlingen er dette havnet langt bak i køen.

Det er dyrt å ikke ta vare på det man allerede har. Å ikke jevnt over drive vedlikehold fører ofte til investeringer som kunne vært unngått.

Det har vi sett gang på gang.

Og dessverre kan vi lure på om det vil bli noe annerledes i fremtiden. Tar vi godt nok vare på de nybygg som har vært ført opp de siste årene? Vil vi ivareta et nytt rådhus dersom man bygger et slikt?

Det er også slik at et nytt rådhus betales av innbyggerne.

Innbyggere som til tider opplever at de ikke mottar de tjenester de har rett på.

Innbyggere som opplever at skolen ikke følger godt nok opp eller at deres pleietrengende får for liten oppmerksomhet.

Innbyggere som er pålagt eiendomsskatt på sine hjem og bompenger for å komme seg til jobb.

Innbyggere, hvorav de aller fleste vil aldri ha behov for å besøke rådhuset, tjenestene leveres i dag digitalt.



Det er legitimt å mene at nytt rådhus er råflott dersom du betaler langt over 2000,- i måneden i kommunale avgifter og eiendomsskatt, og på toppen av dette er pålagt bompenger.

Det er legitimt å mene at de yngste og de eldste innbyggernes behov må ivaretas før man bygger nytt rådhus.

Og ikke minst er det legitimt å spørre hvorfor man ikke ivaretar de bygg man allerede har i eie før man blir tvunget til å sanere ut til fordel for nybygg.

Og før avisen kaller meg for en vandrer i jammerdalen, underforstått en misunnelig syter som klager over alt og alle:

-Jeg ser behovet for et nytt rådhus.

Det vil koste mindre i løpende drift, det vil kunne utformes arealeffektivt og føre til et bedre arbeidsmiljø for ansatte.



Det er bare det at på min prioriteringsliste er det andre saker som er minst like viktig. Om ikke viktigere.