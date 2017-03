- Vil gå lang tid før vi har en samlet folkekirke

Kristin Gunleiksrud Raaum sier hun har jobbet i 30 år for at homofile, lesbiske, bifile og transpersoner (LHBT) skal få gifte seg i kirka. At det nå er vedtatt, er det en seier. Dette sa hun på et foredrag i Harstad kirke.

Raaum sier videre at hun har sett liv gå i stykker, og tro gå i knas. Hun er nå glad for at kriken er blitt mer inkluderende.

Smertefullt

– Den uenigheten som har vært i kirken i mange år, har vært smertefull både for de som er for og de som er imot i denne saken, sier kirkerådslederen.

– Det som er helt nytt, er at det gis rom for uenigheten i kirken, noe som betyr at de som er uenige i at to av samme kjønn skal kunne gifte seg i kirken skal ha rom for sitt syn. Det er nå rom for to teologiske syn i kirken, og slik har det aldri vært før, sier hun.

Kirkerådslederen tror ikke uenigheten blir borte på kort sikt, til det stikker den for dypt.

Fremtida

Fremtida for folkekirken er utfordrende, men lys, sier Raaum, som vil sørge for at folk føler at de hører hjemme i kirken.

Noen bruker kirken veldig mye, mens andre bruker den mindre.

– Vi må bruke tid på å fylle kirkene igjen, og ikke tenke på at vi er på nedadgående - men gi folk det folk vil ha. Kirken skal også fremtiden brukes til trosopplæring, eldretreff, barnekor og mye mer. Det er her at det er mange brukere.

Kirkerådet er ikke bekymret for at andre religioner skal bli et problem for kristendommen eller den norske folkekirka.

– Jeg tror at andre religioner kan virke samlende for de kristne, sier kirkerådslederen til slutt.