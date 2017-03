Startskudd for flybasen på Evenes

I likhet med reguleringen av E10, skal reguleringsplanen for flybasen også være en statlig reguleringsplan. I går varslet Forsvarsbygg om planstart, med tilhørende høring. I denne forbindelse inviterer Forsvarsbygg til folkemøter i Evenes i mai måned.

Det blir sannsynligvis to møter som sist, ett i Markebygden og ett på Tårstad.

Tirsdag hadde Forsvarsbygg møter med de berørte kommunene, Skånland, Evenes og Tjeldsund. Der ble det orientert om framdriften for reguleringsplanen og de påfølgende byggearbeidene.

Nytt støysonekart

De fikk vite at det nå skal lages et nytt støysonekart.

- Det er ingen grunn til å tro at det nye kartet vil være så mye forskjellig fra det som ble laget for fem år siden, sier direktør, kampflybase Forsvarsbygg Olaf Dobloug.

Den gang var det under ti hus som kom inn under den røde støysektoren, og som dermed må innløses. Langt flere hus/fritidsboliger kommer inn i den gule støysonen. I denne sonen må det gjennomføres støyreduserende tiltak.

Flere folkemøter

Planen skal også inneholde forholdet til naturen, til reindrift og befolkningen for øvrig.

- Ved hver milepæl vi passerer, er det naturlig for oss å avholde folkemøter. Vi ønsker en god dialog med befolkningen, understreker Dobloug.

Planarbeidet skal ledes av Merete Dahl.

Jobben hun skal gjøre er å plassere de ulike byggene og installasjonene på området.

Dobloug forsikrer om at det er nok plass for alt på Evenes.

Travelt

Forsvarsbygg har ikke mer enn tiden og veien for å få flybasen klar til å ta mot de tre kampflyene, årsskiftet 2021/22.

Til neste år skal planarbeidet være ferdig. Da kan anbudsrundene starte.

Sannsynligvis vil det i anleggsperioden jobbe om lag 300 mann.

- Det blir i all hovedsak norske arbeidere. Årsaken til at vi allerede nå kan si det er at de som skal jobbe med basen må sikkerhetsklareres. Vi har rett og slett ikke tid til å sikkerhetsklarere utlendinger, sier Dobloug.

15 kampfly

I snitt vil de nye kampflyene ta av og lette om lag tre ganger i døgnet. Under øvelser blir det noe mer, Kampflybasen skal dimensjoneres til å betjene 15 kampfly.

I tillegg til dette kommer overvåkningsflyene.

- Disse flyene kan sammenlignes med de ordinære ruteflyene, og representerer dermed ikke noen vesentlig økning av støyen, sier Dobloug.

I tirsdagens møte ble det også opplyst at det diskuteres å stasjonere personell på flybasen før flyene kommer i 2021/22.

- Det er ikke opplyst noe om hvilke personell det snakkes om, men det har sammenheng med betjeningen av basen, sier Dobloug.