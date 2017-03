Hvitsnippforbrytere

Såkalt hvitsnippkriminalitet koster samfunnet 12 milliarder kroner årlig, ifølge en rapport fra tankesmien Manifest. Bak rapporten står blant andre Petter Gottschalk, BI-professor og en av landets mest anerkjente korrupsjonsspesialister. Definisjonen på en hvitsnippforbryter er en person som utnytter sin posisjon til å begå økonomisk kriminalitet, og det som her faktisk avdekkes løper årlig opp i 1,1 milliarder kroner. Anslaget på reelt sett det tidobbelte, gir dekning for rapportens tittel: ”Toppen av isfjellet”. En tilsvarende beregning av trygdesvindel viser 10 milliarder.

Likevel brukes det langt større ressurser på å ta uærlige navere enn kriminelle direktører, for å sitere Klassekampens omtale av rapporten. Selv om de to kriminalitetskategoriene kan sies å utgjøre ytterpunktene på en skala, finnes det jo også tilfeller hvor trygdemisbruk inngår i en mer omfattende tiltale. Gottschalk hevder at samfunnet ser mindre alvorlig på ulovligheter innen eliten enn i de lavere sosiale lag. Hvorvidt dette er dokumentert eller bygger mer på inntrykk, fremgår ikke. Begge kriminalitetsformer er utvilsomt egnet til å undergrave den tilliten som er en bærebjelke i det norske samfunnet.

Nav har et relativt godt utbygd kontrollapparat, noe som forenkler politietterforskningen, mens Økokrim gjennomgående står overfor langt mektige motkrefter i sin forbryterjakt. Innfløkte selskapsdannelser, skatteparadiser og høyt betalte toppjurister er bare noen av stikkordene. Tankevekkende er det også at mediene står for langt flere avsløringer enn eksterne revisorer, slik det tidligere er påvist. Og for å sette det hele i perspektiv, anslår Økokrim selv skatte- og avgiftsunndragelser totalt på over 150 milliarder kroner i sin årlige trusselvurdering.

Manifest-rapporten gir et bekymringsfullt bilde av ”isfjellet”. Og konklusjonen bør gi seg selv: Kampen må trappes videre opp, mot både hvitsnipper og Nav-juksere. Mye tilsier at Økokrim har den største utfordringen. Skal etaten få has på en større andel av hvitsnippforbryterne trengs det utvilsomt mer ressurser. Når Gottschalk tar til orde for å fordoble staben, gir det trolig et godt bilde av behovet – sett fra samfunnets side.