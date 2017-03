- Dette vil trekke folk til byen

- Dette er planer jeg ser veldig positivt på, men så må jeg skynde meg å legge til at dette prosjektet ikke har vært realitetsbehandlet verken i AP eller i noe politisk organ, sier Bremnes.

Men et mulighetsvindu må det være tillat å se for seg, sier ordføreren.

- Vi ser nå at det begynner å røre seg etter at sentrumsplanen ble vedtatt i desember. Hvorvidt det lar seg gjøre å samlokalisere biblioteket og kinoen er noe vi må se på. Å drifte et bibliotek i dag er noe helt annet enn for 15 år siden.

- Det handler ikke lenger bare om å låne bøker. Mye annet skjer i dag på et bibliotek, det fungerer like mye som en møteplass. Kanskje kan den møteplassen legges mer sentrumsnært, undres hun.