– Det er ingen garanti for at reisende kommer seg frem

– Kanselleringer som følge av vær og føreforhold er sikkerhetsmessige vurderinger som utføres av våre operatører, enten det er på buss, båt eller ferge. Operatøren er suveren i den sikkerhetsmessige vurderinger og Troms fylkestrafikk stiller seg bak den, sier hun, og fortsetter:

– Vi forsøker så langt som det er mulig å legge til rette for alternativ transport, men det lar seg ikke alltid gjøre. I tilfeller hvor båten blir kansellert, er vi avhengig av at det finnes ledige busser og sjåfører til å ta den lange turen mellom Tromsø og Harstad, samt at vær og føreforhold tillater dette.

17. februar var det utstedt et OBS-varsel, og været forverret seg kraftig ut over kvelden. Ifølge Skog ble det vurdert som ikke forsvarlig å sette opp buss.

– Dette opplyste vi om i våre kanaler, sier hun.

– Det er ingen garanti for de reisende at de skal komme seg frem til destinasjon når reisen kanselleres på grunn av forhold som vi ikke rår over, slik som været.

Begrenset ansvar

Troms fylkestrafikk forholder seg til nasjonale bransjenormer og regler som er fastsatt for kollektivtrafikken - også når det gjelder spesielle grupper reisende, som barn og folk som kommer fra sykehuset.

– Vårt ansvar er i slike tilfeller begrenset ovenfor de reisende, men vi forsøker å bistå så godt vi kan, sier hun.

Å sammenligne fylkeskommunale buss- og båtruter med flytrafikken er ikke noe tema.

– Vi tar vårt ansvar i henhold til det vi er pålagt. De reisende bør være klar over at vårt ansvar er begrenset i tilfeller som gjelder ekstreme værsituasjoner. Blant annet er det ikke automatikk i at man får dekket hotell, flybilletter eller andre følgeskader som påløper ved at en båt blir kansellert, sier Skog.

Kan ta tid

Manglende informasjoner til reisende som må forlate hurtigbåten med uforrettet sak er noe Troms Fylkestrafikk tar ad notam.

– Når det gjelder informasjon ønsker vi å bidra så godt vi kan for å hjelpe våre reisende. Vi ser at det i enkelte tilfeller kan ta noe tid før vi får avklaringer, slik som når vi forsøker å skaffe til veie buss for båt. Dette kan for enkelte oppleves som om informasjonen kommer seint, men vi opplyser om mulige alternativer eller kanselleringer så snart avklaringer foreligger, sier Silje Skog.

– Troms fylkestrafikk tar med seg de tilbakemeldingene vi har fått, og vil bruke dette aktivt i å forbedre vårt informasjonsarbeid, avslutter hun.