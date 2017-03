Vil gjenåpne Sama sykehjem

– Vi er kjent med at altfor mange eldre og syke blir sittende på vent for å få plass i sykehjem. Dette kan bli en stor belastning for mange, og en lite verdig hverdag for den enkelte – også for pårørende, skriver styret.

I påvente av at et nytt sykehjem er på plass, mener pensjonistforeningen at Sama kan brukes som en midlertidig løsning. Mennesker som sitter på vent trenger et omsorgstilbud som gjør hverdagen lettere.

– Vi ber om at kommunen nyttiggjør seg de muligheter som finnes, og håper at vi blir hørt, skriver styret. Det siste året har cirka 10 mennesker til en hver tid ventet på plass.