- Bygg og lei nye rådhuslokaler

I forrige uke publiserte vi dette leserinnlegget fra Høyres Marie Modal hvor hun blant annet tar til ordet for ny kino og bibliotek på Larsneset, og nytt rådhus.

Innlegget har satt kreativiteten i sving hos flere, blant annet i gruppen Harstad på Facebook. Her skriver Hugo Magne Kjelseth at byen trenger et nytt rådhus.

- Våre to gamle rådhus trenger enten betydelig oppgradering eller bør erstattes med et nytt og moderne. Jeg mener vi bør bygge nytt, og gjør gjerne som Marie Modal skrev i et utmerket innlegg forrige uke - la profesjonelle utbyggere som Nordic, Harstad Skipsindustri eller andre bygge et moderne og funksjonelt rådhus på ei sjø- og sentrumsnær tomt. Så kan kommunen gjøre som Statoil, leie sitt nye rådhus på en lang leieavtale. Vinn - vinn for alle parter, skriver Kjelseth.

Vedlikehold for 200 millioner kroner neste 10 år

Dagens rådhus krever store summer til opprusting i årene som kommer på grunn av store mangler og forfall. Deler av bygningsmassen er fra 1800-tallet.

Noen steder i byggene kan vindu ikke åpnes. Ventilasjonen bryter ofte sammen, det er vannskader og flere deler faller av bygget her og der. Saken har likevel ikke vært høyt prioritert blant politikerne, som nok helt sikkert vet at et dyrt nybygg ikke er en vinnersak blant velgerne.

De to rådhusbyggene i Harstad har et sammenlagt vedlikeholdsbehov på nesten 200 millioner kroner det neste tiåret. Allerede innen ett år må utbedringer for 14 millioner kroner utføres som strakstiltak. Dette viser en rapport fra Norconsult som ble laget i 2016 på bestilling av Harstad kommune.

Se bildene av forfallet i byens rådhus her

Mange innspill

Den aktive samfunnsdebattanten Kjelseth, har bedt sine medborgere om deres meninger. Mange har svart, og her er et knippe av bidragene.

- I et moderne samfunn trenger vi ikke et rådhus i det hele tatt. Byråkrati, politikere og andre papirfunksjoner bør nedskaleres til et nivå hvor det holder med et ordførerkontor, et avlukke der rådmannen kan sitte, et møterom for kommunestyret (max 12 personer) og resten bør være ute i produksjon.

- Kanskje tiden er inne for å kunne se på en fellesløsning og sammenslåing med Narvik. Bare tenk hva dette ville ha å si for en sterk region og muligheter som finnes.

- Bygg ut nåværende rådhus (parkeringsområdet). Riv gammelsykehuset og la en privat aktør bygge parkeringshus på tomta. Forøvrig er det en seiglivet myte at det er billigere å leie enn å eie.

- Lurer på om folk i Harstad er klar over hvem som har sitt arbeidssted i Rådhuset? Det består ikke av bare rådmann og politikere og deres nærmeste. Og om Harstad befolkning er klar over hvilke forhold det er ved enkelte kontorlokaler i bygget? I sommerukene sitter noen å forsøker å jobbe i temperaturer opp mot 35-40 grader.

- Hvorfor kan ikke rådhuset være i det gamle Statoil-bygget. Alt går jo elektronisk idag, få har behov for å besøke rådhuset.

- Så er jeg litt usikker på hvor mye beliggenheten av selve rådhuset er viktig i denne sammenhengen. Det viktigste er vel at de som har behov for å jobbe sammen får kort vei til hverandre. Å samle tjenestene i samme bygg gir bedre muligheter til dette. Dagens løsning med "rådhus" over hele byen kunne vært bedre.

Hva mener du? Si fra i kommentarfeltet eller på Harstad Tidendes Facebookside.