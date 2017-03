Nektet å si hvem hun var til politiet

Det er natt til søndag at politiet melder om at en ung kvinne har blitt anmeldt for å ha nektet å oppgi personalia til politiet.

Kvinnen skal ha oppført seg dårlig på et utested i Harstad, og ble derfor konfrontert av politiet. Da ville ikke den unge kvinnen fortelle hvem hun var.

Ellers i distriktet har politiet måtte blande seg inn i alvorlige hendelser, slik som en kollisjon og tyveri.

Dette er de øvrige hendelsene i distriktet:

Melbu: To biler var involvert i en front mot front kollisjon. Tre personer ble brakt til legevakten for sjekk. Politiet meldte om at personene ikke så ut til å være alvorlig skadd.

- Politiet oppretter sak, melder politiet.

Bø i Vesterålen: En 17 år gammel gutt ble siktet for bilbrukstyveri i Bø. Bilen ble kort tid etter stanset av politiet i Ånnfjorden.

- Gutten er tatt med inn til Sortland lensmannskontor for avhør.

Sortland: Det har vært mye fyll og bråk i forbindelse med et arrangement på Samfunnshuset. Politiet og ambulansen var flere ganger tilkalt til stedet. En ung gutt ble tatt hånd om av politiet, da han ikke klarte å ta vare på seg selv. Han ble etter hvert hentet av et familiemedle.