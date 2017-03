40 brente varde for et oljefritt LoVeSe

Lørdag kveld samlet var 40 harstadværinger samlet i Russevika på Trondenes for vardebrenning som en markering for mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Varig vern

Lokallagsleder for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, Kjersti Sæter skriver i ei pressemelding at nå må det settes en endelig sluttstrek før vi øser ut flere millioner til et prosjekt som ikke er levekraftig.

– Folkeaksjonen håper dette er slutten på begynnelsen for organisasjonen, at det nye Stortinget som trer sammen etter valget, velger å se fremover og gir havområdene ved Lofoten, Vesterålen og Senja et varig vern. Folkeaksjonen mener hensynet til miljøet, klimaet, fiskeriene og reiselivsnæringen tilsier at det nå er på overtid å legge bak seg planene om oljeaktivitet i Norges fremste fiskeri-, reiselivs- og naturområde.

Vil ha konsekvensutredning

Saken om oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja var også oppe på Høyres landsmøte i helga, og stortingskandidat for Troms Høyre, Einar Mustaparta, skriver i en e-post til Harstad Tidende at han er glad for at Høyres landsmøte ser fremover og vil innhente den nødvendige kunnskapen om hele LoVeSe, i motsetning til Arbeiderpartiet som vil nekte oss kunnskap om to tredeler av området.

– Mer enn 50 års god sameksistens mellom oljeindustri og fiskeri viser at det er fullt mulig å ivareta alle parters interesser, skriver Mustaparta. – Grundige konsekveksutredninger, inklusiv LoVeSe er avgjørende for å få kunnskap om ressursgrunnlag og andre forhold for å vurdere hvordan vi best forvalter samfunnets ressurser fremover.