Prøvde å stikke av fra politiet – kjørte av veien

Fredag kveld ble to unge menn siktet for kjøring uten å ha inneha gyldig førerkort. De nektet å stanse for kontrollen til Utrykningspolitiet i Lødingen, og prøvde å stikke fra politiet. Bilen kjørte av veien ved Kanstand, og personene ble pågrepet.

- Begge er fremstilt for blodprøve, og saken etterforskes, melder politiet.

Dette er de øvrige hendelsene i distriktet:

Svolvær: En mann måtte få sydd to kutt i hodet etter at han hadde vært involvert i en konflikt på en privatadresse i Svolvær.

- Politiet har vært i kontakt med partene. Uvisst om forholdet vil bli anmeldt, melder politiet.

Vesterålen: Utrykningspolitiet stanset en bil i Vesterålen hvor fører og passasjer løp fra bilen. Begge ble raskt pågrepet, og det ble gjort funn av narkotika.

- Det opprettes en sak for kjøring i påvirket tilstand, samt oppbevaring av narkotika, melder politiet.

Harstad: En mann i 30-årene er pågrepet etter at han truet ansatte ved en bensinstasjon sør for Harstad sentrum med en sigdlignende gjenstand.