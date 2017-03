Arrangerer vardebrenning for oljefritt LoVeSe

Lokallaget av Folkeaksjonen for oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja holdt årsmøte på Ludo Bar torsdag. Møtet var samstemmig om at det er nødvendig med sterk innsats de kommende månedene. Folkeflertallet i nord sier nei til en konsekvensutredning, men store partier insisterer på at det nødvendig med en slik utredning.

-Det finnes allerede 30-40 rapporter. Vi har nok kunnskap, så nå må det settes en endelig sluttstrek før vi auser ut flere millioner til et prosjekt som ikke er levekraftig, sier lokallagsleder Kjersti O. Sæther.

Lørdag klokken 18.00 inviterer Folkeaksjonen til vardebrenning over hele landet. I Harstad skjer det i Russevika på Trondenes.

- Folkeaksjonen håper dette er begynnelsen på slutten for Folkeaksjonen og at det nye Stortinget som trer sammen etter valget velger å se fremover og gir havområdene ved Lofoten, Vesterålen og Senja varig vern. Hensynet til miljøet, klimaet, fiskeriene og reiselivsnæringen tilsier at det nå er på overtid å legge bak seg forhistoriske planer om oljeaktivitet i Norges fremste fiskeri-, reiselivs- og naturområde.