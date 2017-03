– Fordeler forsvinner

Elbilene i Troms skal få halv pris av ordinær billett, men ingen rabatt på månedskort eller tromskortet.

– De andre bilene får 30 % med Tromskortet og 40 % med bedriftsavtale. En slik ordning vil ikke gi reell halv pris for elbiler på fergene, noe som bryter med Stortingets vedtak i statsbudsjettet for 2017 om videreføring av bruksfordeler for elbil, melder Christina Bu, generalsekretær i Norsk Elbilforening.

I forbindelse med statsbudsjettet 2017 ble ansvaret for å videreføre bruksfordelene for elbilister overført til kommunene og fylkene.

– Men, Stortinget vedtok også en nasjonal regel om at lokalt innførte betalingsordninger for bruksfordelene ikke skal ha en høyere sats enn 50 prosent av hva forurensende biler betaler.

– Regelen om maksimalt halv pris må gjelde også på fylkesveiferger i tillegg til riksveiferger, og regelen må også gjelde ved rabatter for ferge og bompassering, som månedskort/ periodekort eller verdikort og Autopass, slik at nullutslippskjøretøy alltid betaler maksimalt 50 prosent, uavhengig av billettype eller priskategori, melder Norsk Elbilforbund.

– Norsk elbilforening mener det er for altfor tidlig å svekke insentivene for elbiler, både bruksfordeler og kjøpsfordeler. Hittil i år er det kun solgt til sammen 49 elbiler i Troms fylke, og ved årsskiftet var det registrert 981 elbiler. Det er oppsiktsvekkende at fylket ikke ser betydningen av å stimulere til at flere innbyggere i Troms velger elbil, sier Bu.

Troms fylkeskommune har i sin egen klima- og energistrategi slått fast at fylkeskommunen skal legge til rette for elbiler. Norge har forpliktet seg til Parisavtalen, og det må være en dugnad for hele lande å bidra til at flere velger nullutslippsbil.

– I et fylke med store kjøreavstander og med innbyggere som i stor grad er avhengige av å bruke personbil, er det spesielt alvorlig at fylkespolitikerne nå begrenser rabattordningene for elbilister på fylkets fergeoverganger. Den gjeldende rabattordningene angår svært få trafikanter og det vil derfor ikke representere noe inntektstap av betydning for fylket, melder Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

De er også meget skeptisk til at fylker og kommuner fratar elbileiere rettigheter i byer med tanke på bompengeavgifter og parkeringsgebyrer. De mener at et stortingsvedtak om videreføring av bruksfordeler for elbil er i ferd med å forsvinne.