Ingen sammenslåing av fylkesmenn i nord

Vedtaket innebærer foreløpig ingen endringer for embetene i Nord-Norge.

– Vi tilfreds med at regjeringen nå valgte å se bort fra en landsdelsmodell for fylkesmennene i nord, slik vi advarte mot i vårt høringsinnspill til departementet, sier fylkesmannen i Nordland, Hill-Marta Solberg i en pressemelding.

Nåværende struktur med fylkesmannsembeter i Nordland, Troms og Finnmark opprettholdes derfor inntil videre.

Samtidig blir det varslet at det senere kan bli aktuelt med endringer av disse når regionstrukturen for det folkevalgte nivået er avklart. Derfor skal det utføres ytterligere utredninger, med beslutning senest våren 2018. Etter dette tidspunktet vil det være klart om det det blir foreslått en eller to regioner i nord, og om det vil medføre endringer av fylkesmannsembetet.

– Vi har hele tiden vært tydelig på at landsdelsmodellen for organisering av fylkesmennene fremstår for Nord-Norge som en umulig løsning. Ulempene med store avstander vil medføre en vesentlig svekket kontakt med et betydelig antall kommuner.

En landsdelsmodell kan ikke forenes med å være bindeledd mellom stat og kommune, sier Hill-Marta Solberg.

– Når kommuner og fylker endrer grenser, må også staten tilpasse seg, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Fra 1. januar 2019 får vi 11 fylkesmannsembeter. I 2020 er det 100 år siden forrige store reform av fylkesmannen. Det var stor oppslutning om en regionmodell med 10-12 embeter da saken ble utredet i 2016.

Den nye strukturen blir som følger:

• Fylkesmannsembetene i Hordaland og Sogn og Fjordane slås sammen til et embete med delt lokalisering.

• Fylkesmannsembetene i Oslo og Akershus, Østfold og Buskerud slås sammen til et embete med tre lokaliseringer.

• Fylkesmannsembetene i Oppland og Hedmark slås sammen til et embete lokalisert ett sted.

• Fylkesmannsembetet i Telemark og Vestfold slås sammen til et embete lokalisert ett sted.

• Fylkesmannsembetene i Aust- og Vest Agder er allerede sammenslått fra 1. januar 2016.

• Fylkesmannsembetene i Sør- og Nord Trøndelag slåes sammen slik tidligere vedtatt fra 1. januar 2018.