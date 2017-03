Høyre til valg på pils i parken

Det har partiet Høyre vedtatt å ta inn som et punkt i sitt partiprogram, som de går til valg til høsten på.

Høyres landsmøte arrangeres denne helgen på Gardermoen. Det viktigste dokumentet som behandles er partiets neste stortingsvalgsprogram. Det som her blir vedtatt er det Høyre går til valg for å gjennomføre om de vinner valget denne høsten. Et av forslagene som fikk flertall var at det skal tillates pils i park. Det jubler fylkesleder i Troms Unge Høyre, Benjamin Furuly for.

-Jeg synes det er veldig bra at Høyre nå går til valg på å tillate pils i park. Det handler om at folk skal få mer frihet i sin hverdag. Folk må kunne få nyte en kald pils i sommersola uten at du skal bli sett på som kriminell for det, sier en fornøyd Benjamin Furuly.

Landsmøtet var delt, og avstemningen ble jevn.

-Høyre har alltid vært partiet som står opp for at folk skal få bestemme mer selv. Det viser vi igjen med dette vedtaket, sier Furuly.

Partiet stemte også for at man skal gi butikker muligheten til å selge sterkøl med opp til 5,5 volumprosent alkohol.