Se ministerens hyllest til Markussen Transport

Ansatte ved Markussen transport og venner samlet seg til fest på Haganbrygga i helga etter å ha kjørt caravane gjennom byen til ære for selskapet. Denne uken fikk Steinar Markussen og selskapet, som nå legger ned etter å ha mistet sin kontrakt med Tine, en spesiell hilsen fra samferdselsminister Ketil-Solvik Olsen.

- Det er ikke mange som tar kontakt med samferdselsministeren for å få lov til å gi en hilsen til sin sjef. Men det har skjedd med deg, og det synes jeg sier mye, sier Olsen i videoen.

Steinar Markussen ble overrasket over hilsenen.

- Det var fantastisk og nesten så man ikke tror det. Jeg visste ikke at han hadde tid til sånn, sier Markussen.

Han setter også pris på at Olsen lover å gjøre det han kan for at norske transportbedrifter lever godt i Norge.

- Utlendingene tar all kjøringen fra nordmenn, sier Markussen.

Videoen er laget av Samferdselsdepartementet. Ekstra klipp kommer fra Johnny André Titternes som filmet da mange av byens sjåfører kjørte karavane lørdag. Anders Magnussen filmet da karavanen kjørte over Tjeldsundbrua.

