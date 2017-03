Mange flere får ikke karakter

Etter terminoppgjøret for høsten 2016 i videregående skoler kan man også i Troms se en betydelig oppgang i antall IV (ikke vurdering til karakter i enkeltfag).

Her har antall elever med IV i snitt økt med 48 prosent sammenlignet med tilsvarende termin i fjor, mens antall fagresultater satt til «IV» er økt med 106 prosent.

- Det kan være flere grunner til IV og en variasjon i tallene fra år til annet, men endringen er såpass markant at det er all grunn til å tro at hovedårsaken er den nye fraværsgrensen på 10 prosent for udokumentert fravær per fag, sier fylkesråd for utdanning i Troms, Roar Sollied (V) i en pressemelding.

Elevene det gjelder fortsetter likevel nå i andre termin, slik som elever med en eller flere IV alltid har gjort, med mindre de selv har valgt å melde seg som privatister i enkeltfag. Det er imidlertid årsoppgjøret til våren som er avgjørende for gjennomføringen av skoleåret.

Fylkesråden har tidligere meldt at fraværet har gått kraftig ned i Troms fra høsten 2015. Dagfraværet er 25,1 prosent lavere og timefraværet 27,6 prosent lavere.

- Økt tilstedeværelse gir bedre progresjon i fagene og vil opplagt gi bedre kvalitet i undervisningen. Derimot vil et høyere antall elever og fag uten vurdering til slutt kunne slå negativt ut på andelen fullført og bestått, sier fylkesråden for utdanning.