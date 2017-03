Ibestad-mann omkom i alpinulykke

Det var Kristoffer Nikolay Jakobsen (f. 1981) som døde i alpinulykken i Misvær lørdag. Jakobsen var bosatt i Bodø, men er opprinnelig fra Ibestad kommune, skriver Avisa Nordland.

Politiadvokat Trond Lakselvhaug sier til Avisa Nordland at politiet etterforsker hendelsen videre, men han sier at det er ingenting som tyder på at det har skjedd noe straffbart i saken.

- Vi går likevel gjennom alle spor og beviser, samt at vi sjekker alle muligheter. Politiet anser det som en undersøkelsessak, sier Lakselvhaug til Avisa Nordland.

Til nå er det innhentet en del dokumentasjon, og det er tatt flere avhør i saken. Politiet sjekker nå sikkerhetsrutinene i alpinanlegget Vestvatn.

- Trolig er ikke dette opplysninger vi vil gå ut med i media uansett, men det er ingen tvil om hva som er dødsårsaken, sier Lakselvhaug til AN.

