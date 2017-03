Gjenvalgt som rektor

Onsdag 8. mars ble valgurnene stengt og stemmene talt opp ved UiT. Siden bare ett team stilte til valg, var det kun knyttet spenning til hvor mange som benyttet stemmeretten sin ved valget.

– Det kom inn 1.174 stemmer. Det utgjør cirka 6,5 prosent av de stemmeberettigede ved UiT, forteller Espen Sirnes, leder av valgstyret.

I forhold til tidligere valg er ikke dette et høyt tall, noe som heller ikke var ventet. I 2013 var valgdeltakelsen totalt på 25,5 prosent og i 2008 på 27,5 prosent. Dette anses som svært høyt i universitets- og høgskolesektoren, men felles for begge valgene var at to team stilte, skriver UiT i en pressemelding.

– Vi vil gjerne takke alle de som stemte, og håper vi kan gjøre en god jobb for hele UiT. Vi gleder oss til å fortsette jobben, sier den nyvalgte rektoren, Anne Husebekk.