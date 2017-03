– En overveldende dag

For 40. gang ble den internasjonale kvinnedagen markert i Harstad, og som i 1977 var det Marit Rustad som sto for velkomsthilsenen til de mange fremmøtte. Hun dro paralleller tilbake til datidens kampsaker som i hovedsak bestod av kampen for fri abort og flere kvinner i arbeid.

- Utdanning var også en viktig kampsak den gang. Drar vi paralleller til dagens likestillingskamp er det et faktum at det nå er flest jenter som tar høyere utdanning, men likevel er det flest mannlige professorer, påpekte hun.

Arrangørene hadde invitert fire foredragsholdere, deriblant Bodil Kulseng, som holdt en nærmere timeslangt foredrag om en reise i likestillingens historie. Kulseng, som liker å kalle seg feminist, innledet med å påpeke at hun undret seg over at en sittende kvinnelig statsråd følte seg fornærmet over å bli klat feminist.

- Alle som jobber for likestilling i samfunnet må stolt kunne tørre å stå frem og kalle seg for feminist, hevdet Kulseng.

Hun dro frem hele likestillingskampen, fra ideen oppstod i USA, England og Frankrike for mer enn 150 år siden.

- Det var kvinnene som startet revolusjonen i Frankrike. De trakk til gatene i hopetall i protest mot mangel på mat og fattigdommen som rammet kvinnene spesielt hardt, sa hun.

Kulseng trakk også frem kvinner kamp for likelønn som et område der kvinner fortsatt den dag i dag ikke har oppnådd samme lønn som menn.

- Her mener jeg at blant andre LO og Fagbevegelsen har sviktet. Fortsatt ser vi at menn har om lag 20 prosent høyere lønn enn det som er tilfellet for kvinner.

Hun trakk også frem noen av de utfordringene kvinner står overfor i dag, som ikke var like fremtredende for 40-50 år siden.

- Vold og overgrep mot kvinner og barn samt barnepornografiske overgrep ser ut tilo å få et stadig større omfang. Dette er alvorlig og må ikke få utvikle seg videre. Det må stoppes. Stadig mer dropout i videregående skole er et stort problem det må finnes løsninger på. Dessuten etterlyser jeg et mer humant abeidsliv. Dessuten vil jeg ikke at kvinners rettigheter skal sette tilbake i tid, slik USAs president Donald Trump legger opp til med sin kvinnefientlige politikk, avsluttet Kulseng til langvarig applaus fra oublikum.

Kulturaktivist Maryam Sharafi fra Afghanistan fortalte en rystende historie om kvinners forhold i hjemlandet sitt, både før og nå.

- Det er inge tvil om at kvinner har blitt mishandlet på det groveste opp gjennom tidene i Afghanistan. Jeg håper vi kan skape en verden der kvinner får samme rettigheter og respekt som menn, sa Sharafi.

Frida Isachsen, elev ved Heggen videregående skole, kaller seg selv for en ung feminist.

- Det er jeg ikke redd for å si, selv om mange hevder dette er et negativt ladet og stigmatiserende ord. Spesielt blant guttene er det mange som kaller jenter med sterke meninger for «feministhore», hevdet hun.

- Ungdom i dag er også mye mer utsatt for press enn tilfellet var tidligerer, spesielt gjennom sosiale medier, sa Isachsen og pekte spesielt på det store kroppsfokuset mange blir utsatt for i dag.

Men hva nå, spurte hun til slutt i sitt foredrag.

Uansett, fremtiden er kvinnelig.

Tonje Isabell Isaksen fra Campustinget ved UiT Harstad pekte i sitt innleg på utfordsringene hun som småbarnsmor og student møtte i hverdagen.

– Da jeg skulle søke på mitt studium, ble jeg forhindret av «barnehageordningen i kommunen» altså. Alle barn som blir født etter 1. september er ikke prioritert barnehageplass første barnehageår. Jeg som kvinne fikk plutselig påstemplet «Uplanlagt svangerskap», fordi jeg ikke fikk barn før datoen. Dette førte til at jeg måtte utsette min høyere utdanning i 1 år. Hadde Harstad hatt studentbarnehage, kunne jeg ha fått de samme rettighetene som mange andre kvinnelige studenter har ved flere studiesteder. Da jeg endelig fikk barnehageplass, ble gleden stor, og jeg kunne være en «normal student, sa Isaksen.

- En overveldende dag, som viser at det nytter å stå på for kvinners rettigheter. Og med foredragene til Bodil Kulseng og Frida Isachsen friskt i minnet, går jeg hjem med tro på kvinner fremtid i samfunnet, sier Marit Rustad.

