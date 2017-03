Ser du ansiktet i satellittbildet??

Meteorologene ved yr.no publiserte på Twitter et satelittbilde av et skyfritt og klart Norge og norden.

Bildet viser ifølge værekspertene litt mer enn bare det.

«Nordenselfie! Litt skyer lengst nord og sør, ellers kan vi og våre naboer smile til vintersolen. Sjekk havisen i Bottenviken! #Norge»

For isen helt øverst i Bottenviken mellom Sverige og Finland har skapt en helt spesiell form - nemlig et ansikt, mener meteorologene.

Harstad Tidendes desk ser derimot lite som minner om et ansikt, men kanskje du har mer flaks.

- Jeg ser noe som ser ut som en gås, sier nyhetsredaktøren.

Avisa Nordlys skriver at det ser ut som at isen former et ansikt sett fra siden.

- Og at det gapskratter mot den nydelige vintersola, skriver avisa.

Ser du ansiktet? Si fra i kommentarfeltet eller på Harstad Tidendes Facebook-side