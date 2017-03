Torleif Jørgensen hadde et innlegg i avisen sist fredag vedrørende Gammelbrygga og Ottar Håløygs plass. Her lanserer han begrepet «et snev av inhabilitet», idet han forsøker å bagatellisere den inhabilitet som ble konstatert i forbindelse med det kommunale utvalget som skulle utarbeide forslag til løsning for den håpløse situasjonen kommunen har satt seg selv i når det gjelder Gammebryggasaken.

Denne nye vurderingen av inhabilitet får meg til å lure på hva som da blir forskjellen på «et snev av inhabilitet» og «inhabilitet»? Jeg har ved mange anledninger blitt konfrontert med spørsmål om habilitet/inhabilitet, og det har alltid vært klart at dette er enten/eller! Er det tvil om habiliteten, så har det alltid vært et godt råd å melde seg inhabil. Et forsøk på å overse dette faktum, medfører som regel mye støy i etterkant. Jeg har aldri opplevd at man i ettertid har vurdert habiliteten som «et snev av inhabilitet», og så sett bort fra realiteten i spørsmålet. Man skal ikke feie alvoret i dette spørsmålet under teppet fordi det gagner egen sak.