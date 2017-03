Millioner til fartøyvern

MK «Fuglø» og «Grytøy» fikk til sammen mer enn fire av de 5,1 millioner kronene som Riksantikvaren delte ut til fartøyvern i Troms.

Det finnes i dag cirka 240 fartøy på Riksantikvarens verneliste. Av disse er 14 fredet. Fartøyvernet i Norge hviler på innsatsen til flere tusen frivillige, som årlig legger ned over 150 000 dugnadstimer på istandsetting, drift og vedlikehold av våre vernede og fredede fartøy.

– I sitt rette element

– Fartøyvernet er helt avhengig av innsatsen fra de frivillige, som gjør en fantastisk jobb. Målet med de statlige tilskuddene er å få flest mulig av de historiske fartøyene til å være i bruk slik at mange får oppleve dem i sitt rette element, på sjøen, sier riksantikvar Jørn Holme.

Nordnorsk Fartøyvernsenter

Noen fartøy blir ferdigstilt i år etter omfattende restaurering. Et av disse er fraktefartøyet M/K «Fuglø», som med årets tildeling på 1,1 millioner kroner blir ferdigstilt ved Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum i Gratangen.

Blant øvrige store satsinger som videreføres i 2017 er restaurering av bygderuta «Grytøy» fra 1954, som får 3 millioner kroner, heter de i en pressemelding fra Riksantikvaren.

Hvem kan få tilskudd?

For å kunne søke Riksantikvaren om tilskudd til fartøyvern, må fartøyet ha status som «vernet skip». For at et fartøy skal kunne få tilskudd, er det særlig to forhold som er viktige. Det ene er fartøyets kulturhistoriske relevans for norsk maritim virksomhet.

Det andre er fartøyets fysiske tilstand og graden av autentisitet. Riksantikvaren vurderer også realismen i prosjektene og det lokale engasjementet. Det legges også vekt på at det over tid skal være en rimelig geografisk fordeling av ressursene.

I 2017 satses det på å holde fremdrift ved igangsatte prosjekt for å kunne frigjøre verkstedfasiliteter og tilskuddsmidler for kommende prosjekt, heter det i pressemeldingen.

FAKTA

Følgende fem fartøyer fra Troms fikk støtte:

Flid 1 75.000,-

Fuglø 1.093.902,-

Grytøy 3.000.000,-

Svenja 450.000,-

Signe 1 471.250,-