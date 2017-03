I bonderomantisk miljø

Det var i en reportasje om Kaffistova i lørdagens avis at lokalhistoriker Gunnar Reppen lurte på hvor møblene fra Kaffistova var blitt av.

– Da Kaffistova la ned virksomheten, ble det sagt at denne skatten skulle bli tatt vare på og forbli i byen, skrev Reppen. Det gamle spisestedet Kaffistova ble lagt ned i desember 2011.

Kinsarvik

Årsmøtet i Bondeungdomslaget vedtok 1. februar 2015 at Kinsarvikmøblene, som sto på Kaffistova, skulle lånes ut til Røkenes Gård.

Møblene ble bygd til Kaffistova i 1926 av treskjærer Lars Kinsarvik.

– Joda, vi har fått låne møblene av Bondeungdomslaget, sier Kristian Kulseng på Røkenes Gård.

– Møblene står godt synlig i bonderomantiske omgivelser rundt om i det gamle fjøset. Her passer de ypperlig inn, sier Kulseng.

Han opplyser at gjestene på gården blir informert om hvor møblene kommer fra, og hvem som laget dem.

– De er nå kommet til en plass der tradisjonen blir ivaretatt, sier Kulseng.

Aksjon

Bondeungdomslagets leder i Harstad, Knut Hertzberg, opplyser at da Kaffistova ble nedlagt, satte BUL Harstad i gang en aksjon for å få Kinsarvikmøblene til å forbli i Harstad. Møblene er eid av Troms Ungdomsfylking. Bondeungdomslaget fikk til en låneavtale med ungdomsfylkingen slik at møblene ikke ble solgt.

– Vi ønsket at møblene skulle være synlige for folk flest, og spurte Røkenes Gård om de var interessert i å bruke møblene der. Mesteparten av møblene er derfor lånt ut til Røkenes Gård. Nede i restauranten har de plassert «kongestolen» og de flotte dekorerte stolene runtd et langbord. I tillegg har de plassert en 3-seters og en 2-seters benk mot ytterveggen. I andre etasje står det flotte «Høgsetet». Resten av møblene befinner seg i tredje etasje på Tonehuset, skriver Knut Hertzberg i en epost til avisen.