Bygger vei i uhørt fart

Dette var budskapet fra regjeringspartiene Høyre, Frp og deres samarbeidspartnere Venstre og KrF, på en pressekonferanse som ble holdt ved E10 ved fylkesgrensa mellom Troms og Nordland.

Forprosjekt

Der var de to fylkenes stortingskandidater fra regjeringen og de to samarbeidspartiene møtt mannsterkt opp for å utbasunere denne nyheten.

– Vi er stolt over å ha kommet til enighet om Nasjonal transportplan og Hålogalandsveien.

– Den skal realiseres i første planperiode. Så snart transportplanen er vedtatt skal det legges inn 300 millioner kroner i planleggingsmidler for prosjektet, sa stortingsrepresentant for Høyre i Nordland, Margunn Ebbesen.

Størst i Nord

For dette er det største veiprosjektet noensinne i landsdelen. Så langt er kostnadsoverslaget for byggetrinn 1, strekningen Langvassbukt – Tjeldsund bru, 8,6 milliarder kroner.

Den nye Hålogalandsvegen vil binde sammen den største regionen i landsdelen, med en befolkning på 120 000 mennesker. Reisetiden mellom Sortland og flyplassen blir 20 minutter kortere.

– Med fiskeriene i Lofoten og Vesterålen, turismen og behovet for det øvrige næringslivet i regionen, er ikke veien en støtte fra storsamfunnet, men en lønnsom investering for inntektene for hele landet, sa stortingskandidat for Nordland KrF, Dagrunn Eriksen, da planene ble presentert.

Noen blir skuffet

Regjeringen og samarbeidspartiene prioriterer i denne omgangen det som fagmiljøene er enige om er viktigst.

Det vil nok bli en del skuffelse i Lødingen. Kåringen og strekningen langs Tjeldsundet til Fiskfjord er ikke med i denne omgang.

Det er heller ikke RV83 Tjeldsund bru – Harstad. Her vil riktignok rundkjøringa med avkjørselen til Harstad i fjellet ovenfor Tjeldsundbrua bli bygd. Påkoblingen til RV83 vil bli slik at man unngår de verste svingene før Tjeldsundbrua.

Ingen garantier

E10 på fastlandet, mellom Tjeldsundbrua og Snubba, er heller ikke prioritert i første omgang.

Ingen av partiene kunne garantere at denne delen av Hålogalandsvegen ville komme med i Transportplanen.

-– Det tar tid å bygge vei. Vi må starte et sted. Her starter vi, men vi vil legge stor vekt på å følge opp planene også for resten av veien som er planlagt, sa Kent Gudmundsen (H).

Dele opp anbudene

Det er heller ikke tatt stilling til hvordan anbudsprosessen skal være. Tidligere er det antydet at hele Hålogalandsvegen skulle ha en hovedentreprenør.

Selv en stor bedrift som Leonard Nilsen & Sønner i Risøyhamn blir ikke stor nok til å delta i en slik konkurranse. Dette har fått næringslivet i landsdelen til å reagere.

– Dette må vi se på. Mye tyder på at vi må dele opp prosjektet i flere entrepriser, slik at flere bedrifter kan få muligheten til å delta, sier Dagrunn Eriksen.

Glad for enighet

Siden avkjørselen til Tjeldsundbrua er i samme rundkjøringa som til Harstad, i fjellet overfor brua, blir påkoblinga til RV83 nord om de problematiske svingene. Dette gjør at en av de store flaskehalsene på RV83 blir borte.

For KrFs Jorunn Skogan Konst, er hun mest glad for at veien over Gullberget nå snart kan bli historie.

- Foreldre i Gausvik kan i alle fall være lettet over at det nå blir gjort noe med denne farlige strekninga på skoleveien, sier hun.

Mustaparta mener at rassikringa i Gullesfjorden også er særdeles viktig. For hele hinnøysiden av Tjeldsund kommune, betyr enigheten bedre trafikksikkerhet.

– Spesielt for Kongsvik og Sæter, der trailerne går tette som hagl gjennom bebyggelsen, blir det en lettelse, mener ordfører Liv Kristin Johnsen (H).

Bolyst

Den nye veitraseen vil gå langt unna bebyggelsen, noe befolkningen kan juble for.

- Det som er så bra er at det blir under og overganger langs den nye E10, slik at folk fortsatt kan drive sine fritidsaktiviteter som før. Vi har all grunn til å være begeistret for enigheten som er oppnådd, sier Johnsen.

Den nye E10 traseen vil også øke trivselen i bygdene, noe Johnsen selvsagt hilser hjertelig velkommen.