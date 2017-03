- Nok er nok!

Hvert år feirer vi den internasjonale kvinnedagen 8. mars, til minne om streikende kvinnelige tekstilarbeidere i New York i 1908, da 146 arbeidere ble brent til døde på grunn av dårlige arbeidsforhold. Dette var en milepæl for kvinners kamp for faglige rettigheter og likestilling. Over 100 år senere har vi fortsatt en lang vei å gå for å nå disse målene.

Den 8. mars i år, stiller vi oss solidariske med millioner av kvinner i grasrotbevegelser og fagforeninger over hele verden i ved å si:

Nei til rasisme, fremmedfrykt, homofobi! Vi krever rett til selvbestemmelse og kontroll over vår egen kropp!

Vi har store utfordringer både i Norge og internasjonalt. Vi lever i en tid hvor våre oppnådde rettigheter er under angrep på ulikt vis, under dekke av at vi allerede har oppnådd full likestilling! Arbeidet for et samfunn fritt fra seksualisert undertrykking og diskriminering er på langt nær i mål.

Historien vår viser at vi aldri kan gi oss. Likelønnskravet ble båret fram på 8. mars for 100 år siden. I 1931 stilte LO for første gang krav om 6 timers arbeidsdag og det kravet har vært med i våre tog i over 40 år. Tiden er overmoden for innføring av 6 timers arbeidsdag med full lønnskompensasjon. Vi trenger en arbeidstid å leve med og ei lønn å leve av, og det er på høy tid at turnusarbeid likestilles med skiftarbeid.

Norske kvinner har kjempet fram rett til kontroll over sin reproduktive helse, mens kvinner i andre land blir fratatt kontroll eller har aldri oppnådd kontroll over egen reproduksjon. For å forhindre dødsfall, må kvinner i alle verdensdeler ha rett til trygge aborter og prevensjon.

Det gjenstår mye før vi kan si at vi har oppnådd full kvinnefrigjøring. Organisering og utholdenhet er nødvendig for å føre arbeidet videre. På tvers av organisasjonstilhørighet og av grenser står vi sammen med våre søstre i andre land, og støtter deres kamp mot all diskriminering og kvinneundertrykking.

Sammen er vi sterke – ha en flott 8. mars!