Ti personer bøtelagt

Det var i Tjeldsund at utrykningspolitiet gjennomførte en kontroll fredag kveld. Klokken 22.32 meldte politiet at 10 bilførere var blitt bøtelagt for høy fart i 60-sonen på E10.

Bilføreren med høyest hastighet som ble bøtelagt kjørte i 84 kilometer i timen.