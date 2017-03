– Flytt heller Thon-hotellet

De nye opplysningene om at Gammelbrygga er nærmere 50 år nyere enn først antatt, og at den ikke kommer fra Senja endrer ikke Sandmo sitt syn.

– Det har ingen betydning for vårt standpunkt. Kommunen må snarest verne bygget. Harstad har en lang historie, og den må ikke glemmes, sier hun.

Eieren av Gammelbrygga, Eiendomsgruppen Nord-Norge, har tilbudt kommunen et flyttetilskudd på én million kroner, for å flytte bygget til Ottar Håløygs plass. Det liker Sandmo svært dårlig, og avfeier eiendomsgruppens forslag som helt håpløst.

– Da er det bedre å flytte Thonhotellet. Gammelbrygga kom først og bør stå i det miljøet den ble satt inn i, sier hun.

Hun utdyper sitt svar på følgende måte.

– En historisk bygning må stå i sitt opprinnelige miljø, hvis ikke blir den bare et gammelt bygg. Vi ser det mange plasser at noen mener at eldre bygg ikke kan stå inneklemt mellom nye blokker. På plasser de turte gjøre nettopp dette, fungerer det veldig bra, og gir et eget særpreg, sier hun.

Aktivum

Sandmo stiller følgende spørsmål. Hva vi tenker på når vi står foran Gammelbrygga?

– Tenker du på om dette er et gammelt bygg, eller slår det deg hvor nytt og moderne det ser ut, sier hun.

Hun mener Gammelbrygga burde vernes, restaureres og fortsatt være et aktivum i denne delen av sentrum.

– Det er kun kommunen som kan verne bygget, og det har vi bedt dem om å gjøre. Gammelbrygga er et av de siste elementene fra før andre verdenskrig som forteller at sjøen var en viktig del av utviklingen av Harstad. Brygga viser også elementer fra byens fiskerihistorie, sier Sandmo.

– De totale kostnadene inklusiv tomten, kan komme opp i 50 millioner kroner for å sette brygga i stand. Er det verdt det?

Hun ler høyt og lenge, før hun svarer:

– Det koster ikke 50 millioner å restaurere brygga, forsikrer hun.

Hun minner om at Harstad er en gammel by med elementer fra middelalderen.

– Det samme gjelder Trondenes. Det er viktig at man tar vare på det gamle, slik at alt som kan si noe om historien forsvinner, sier Sandmo.

Rikholdige historie

Hun liker dårlig at byutviklingen har medført fjerning av bygg som har kunnet fortelle Harstads bys lange historie.

– Alle bygg som er eldre enn andre verdenskrig er viktig å bevare. De forteller byens historie. Det er trist å se hva som har skjedd i Harstad og Tromsø de siste tiårene. Utviklingen har gått på bekostningen av byenens rikholdige historie. Resultaltet er fattigere byer, sier hun.

Fylkeskonservatoren gremmer seg over at gamle historiske bygningene er blitt revet og erstattet med nye og moderne bygg. Bygg som ikke forteller noe.

– Det er dessverre for vanlig at ingen tenker på å ta vare på de gamle huskroppene og sørge for at de restaureres. I stedet blir de revet for å erstattes av nye strømlinjeformede bygg, sier hun.