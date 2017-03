Skal sjekke folkets påvirkning

– Vi er interessert i å finne ut om måten å involvere innbyggerne på har hatt noe å si for valgene de lokale politikerne tok, sier prosjektleder Arild Gjertsen til NRK Nordland.

I NRKs artikkel vises det til Evenes, der den rådgivende folkeavstemmingen endte med et knapt flertall for ETS foran Narvik. Politikerne endte opp med å vedta at Evenes skal stå alene.

– Det vil bli fryktelig interessant å se hvorfor politikerne valgte en annen strategi enn den som det var full enighet om, kommenterer Terje Bartholsen, leder i Folkeaksjonen for ETS.