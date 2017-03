Føreren kunne bare så vidt se politiet - da tok de lappen

Hvis du har problemer med å se ut frontruta, er sjansen betraktelig større for at du skaper en ulykke i trafikken. Denne bilføreren fikk i går kveld oppdage at politiet tar dette på største alvor.

- Up har avholdt kontroll, 185 konttrollerte. Et førerkort ble beslaglagt på grunn av isete frontrute, skriver politiet i en melding.

Avhengig av hvor dårlig sikt det er gjennom bilrutene, kan du få alt fra tilsnakk til bot på flere tusen kroner og inndragelse av førerkortet.

Forskrift om bruk av kjøretøy presiserer i sin paragraf 1.3: "Føreren skal sørge for å ha tilstrekkelig utsyn i alle retninger, derunder påse at snø, is, dugg eller noen form for gjenstand ikke hindrer sikten eller virker forstyrrende".

5. januar mistet en annen person lappen da det så sånn ut fra førersetet: