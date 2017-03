Utkonkurrerte 1700 andre fotografer:

Stian Klo fra Harstad har hatt oppdragsgivere som National Geographic, Lonely Planet og ikke minst Apple. Klo er blitt kjent for å ha tatt flere av bakgrunnsbildene til Mac og iPhone, i tillegg til forsidebilder på store magasiner.

Nå skal Harstad-fotografen på reise til Kenya for Reiselyst etter å ha utkonkurrert 1700 andre søkere. På den betalte reisen vil Stian Klo ta bilder og skrive en lengre reportasje for magasinet. Turen på en uke blir betalt, og Klo får lov til å ta med seg en person på reisen. Stian Klo tar ikke med sin bedre halvdel som har flyskrekk, men tar heller med sin far, Terje Ellingsen.

– Pappa har drømt om å dra på safari siden han var guttunge, så da han hørte at jeg vant denne turen ble han helt spinnvill. Han har fått med seg alt av David Attenborough på BBC, så det blir veldig artig å la drømmen hans gå i oppfyllelse, sier Klo til Magasinet Reiselyst.

Stian Klo har blitt kjent for bildene han har tatt i nord, og selv om han har vært på oppdrag rundt i Europa har han aldri tidligere vært i Afrika.

- Det blir en helt annen verden for min del, og veldig interessant, sier han til det norske reisemagasinet.