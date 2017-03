Nå smeller det på Stangnes

På Stangnes og Trondenes øver kystjegerne i dag, i ettermiddag og utover natten.

- Det innebærer at publikum kan oppleve skyting og bruk av pyrotekniske midler, sier politiet i Harstad.

Denne uken blir det mye aktivitet i områdene Harstad, Grytøya, Sandsøya, Tjeldøya, Sortland, Senja, Finnsnes og Andørja. Spesielt stridsbåtene vil ha mye aktivitet.

– KJK gjennomfører sjefskurs for sjefselever om bord stridsbåt 90. De skal under høyt press og lite søvn løse komplekse og krevende situasjoner. Øvelsen er en del av et fire ukers sjefskurs som avslutning på to års utdanning. Elevene blir hele tiden målt og presset til det ytterste for å evaluere ferdigheter og lederegenskaper, opplyser Kystjegerkommandoen.

Øvelsen arrangeres av en liten spillstab som utarbeider scenario, oppdrag, situasjoner og koordinerer mellom de forskjellige aktørene, samt står for sikkerhet og varsling. Eksplosjoner, beskytninger, demonstrasjoner, sårede og improviserte sprengladninger er kun noe av det som elevene blir utsatt for. Gjerne samtidig.

– Det er viktig for KJK og sikkerheten at aktiviteten får skje mest mulig uforstyrret. Det er bare flott om harstadværingene får se oss og oppleve hva vi gjør, men hold behørig avstand. Når det er nødvendig vil det være sikkerhetspersonell tilstede som sørger for at varsling og informasjon. KJK ber også foreldre gi beskjed til sine barn at KJK holder øvelse, sier leder av Kystjegerkommandoen, Klaus Johansen.