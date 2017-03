Finværet fortsetter

Meteorologisk institutt sier at det er gode mulighet for mildvær over hele landet i neste uke. Men, skriver de:

– Det er ennå stor usikkerhet.

Og det er jo naturlig. Langtidsvarsling er ikke den enkleste vitenskapen.

I yr.no sin oversikt for perioden fram til neste lørdag er det bare så vidt røde tall er å se. Men særlig kaldt blir det likevel ikke. Fra torsdag kan det se ut som om temperaturene vil ligge rundt null grader. Før det ned mot minus fire.

Den kommende helga vitner om det vi har i vente - i hvert fall temperaturmessig. Til tross for mye klarvær både natt og dag, faller ikke temperaturen lavere enn minus fire i Harstad.

Og slik varsles været: Fredag nordøst frisk bris. Lite nedbør i indre og sørlige deler av Troms.

Lørdag skiftende bris og delvis skyet, stort sett oppholdsvær.

Søndagen bringer svake vinder og mye sol.