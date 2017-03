– Vi vil være i sentrum

Butikken har siden den ble startet i november 2009 av Aina Lillegård Løtveit og On Porjai Hagen, holdt til i de samme lokalene i Sjøgata. At de nå velger å flytte skyldes ifølge Lillegård Løtveit blant annet at de ikke lenger kan vente på at sentrum skal ferdigstilles.

Sjøgata en barriere

– Vi følte at vi sto ved et veiskille. Skal vi fortsette her, eller skal vi flytte til andre lokaler.

Vi har en leiekontrakt her vi er som går ut til høsten. Med de planene som ligger i forhold til å ruste opp havna og legge til rette i Sjøgata for kollektivsatsingen på buss, er vi redd dette vil ta lang tid med mye arbeider i gata rundt butikkene som ligger her.

– For kundene vil det antakelig i en periode bli oppfattet som en barriere å gå ned i Sjøgata for å handle. Vi overlever ikke på å vente på at dette skal bli ferdig.

– Men vi har likevel stor tro på sentrum, derfor var det aldri snakk om for vår del å flytte ut av bykjernen, selv om vi fikk forespørsel om å flytte inn i Amfi Kanebogen. Når muligheten bød seg til å flytte inn i Salto Bysenteret valgte vi å gripe den, forteller Lillegård Løtveit.

Lengre åpningstider

– Her flytter vi inn i de tidligere lokalene som Christiania Glasmagasin holdt til i, og som ligger like ved Jordbærpikene. Vi har foreløpig satt åpningsdato til 23. mars, men dette avhenger av at vi har fått på plass all dekorering og varesortiement, sier Lillegård Løtveit. Hun legger til at de er godt forberedt på at det nå blir lengre åpningstider enn det de hittil har vært vante med.

– Til å begynne med er On og jeg enige om at vi må splitte oss opp for å dekke åpningstidene. Vi har i tillegg en flink deltidshjelp som villig stiller opp ved behov.

– Hvorvidt vi kommer til å ansette flere, får vi ta stilling til etter hvert som vi ser hvordan omsetningen utvikler seg, sier hun.

Fortsetter med Aion-konseptet

Aion ha siden oppstarten vært en frittstående sportsbutikk, uten noen kjedetilknytning. Det akter de ifølge Lillegård Løtveit å fortsette med å være.

– Vi kjører videre med vårt eget Aion-konsept, der fokus på løping og løpesko vil være dominerende. Selv om vi får noe større lokaler blir det foreløpig ingen store endringer i vareutvalget. Men gjennom å flytte til Salto Bysenteret gjør det oss bedre tilgjengelig for kundene, noe vi har registrert at mange har etterspurt, sier hun.