Trekker forslaget om "Stjernefangeren"

- En gammel Idé ble tatt fram fra skuffen, pusset og tilpasset en molo som bare ventet på noen mer enn betong og fendere. Slik begynner meldingen Harstad Tidende har fått fra ildsjel Geir Samuelsen, som blant annet står bak Tore Hund-skulpturen i Ervika og sjøfontenen Selsbanes seil.

Her er resten av meldingen hvor kunstneren i stor grad gir Harstad Tidende skylden for at han nå trekker prosjektet:

Stjernefangeren ville nok ha passet, men etter HT's kreative forside og innhold på tirsdag 28. bebruar er det sådd så mye tvil om min kunstneriske integritet at jeg velger å trekke prosjektet.

Hvis halve byen tror at skulpturen er et plagiat kan jeg ikke sette den opp. Min første skisse av Stjernefangeren er fra 2010, det er hva jeg forstår 3 år før første utstillingen til Bjørg Thorallsdottir.

Fra tidenes morgen er det gjort tegninger og skisser, poesi og eventyr om å fange stjerner og måne, og det finnes mange tolkninger av dette. Min skulptur var fra mitt hjerte, mitt hode, inspirert av oppveksten min og historier.

Kanskje en gang om 20 år vil jeg lage den, men det blir ikke nå. Takk til Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank som har brukt ekstraordinær tid på meg, og Harstad Havn som hadde troen og lysten på Stjernefangeren.

Ikke minst takk til fantastiske folk som har støttet meg hele tiden, jeg vil jo forsette med mine andre prosjekt for byen, og vil nå konsentrere meg om min nye maleutstilling i mai.

Så håper jeg noen andre kan komme med en skulpturidé til moloen, det blir sikkert bra det også.

Geir Samuelsen

Saken hittil:

