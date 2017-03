Skal markere skulpturjubileum

Jubileet markeres med en rekke ulike arrangementer ut over året. Jubileumsfeiring i Vesterålen, utgivelse av ny bok og formidling både nasjonalt og internasjonalt er noe av det som står på jubileumsprogrammet.

Åpner kunstutstilling

Nordland fylkeskommune har i samarbeid med KaviarFactory invitert Dronningen til å være til stede ved åpningen av årets utstilling PAINTING OR NOT på KaviarFactory i Henningsvær.

Utstillinga består av 39 kunstnere fra hele verden. Den viser en bredde av nåtidige samtidskunstnere og ønsker å trekke linjer fra kunsthistorien fra 1960-tallet og frem til i dag.

- Dette blir et møte mellom det lokale og det internasjonale. Vi får oppleve internasjonal samtidskunst i den lokale og unike settingen som nordlandsnaturen byr på, sier fylkesordfører i Nordland, Sonja Alice Steen (Ap).

Hun legger til at utstillingen på denne måten har flere fellestrekk med årets jubilant.

- Noe av målsettingen for etableringen for Skulpturlandskap Nordland var jo nettopp å vise internasjonal samtidskunst i vår fantastiske natur, og med det gjøre den tilgjengelig for både innbyggere og turister sier Steen.

Lokale skulpturer

Skulpturlandskap Nordland består ikke bare av skulpturer i Nordland. Skånland kommune er den eneste kommunen utenfor Nordland som har en skultur i "landskapet".

Syv magiske punkter ligger i "Brattebergan" mellom Tjeldsundbrua og Sandstrand.

Evenes har "Steinkirka" på Evenestangen, Tjeldsund har "Media Thule" ytterst på Tjeldøya og Lødingen har "Øye i stein" ved Hustad gård.