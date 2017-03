Navnet på den omkomne i jaktulykken frigitt

Det var den 26 år gamle Mads Håvard Larsen fra Storsteinnes i Balsfjord kommune som omkom i jaktulykken. Navn er frigitt i samråd med de pårørende, melder Troms politidistrikt.

- En 41 år gammel mann fra Balsfjord er siktet for uaktsomt drap. Han er fortsatt i politiets varetekt og har forklart seg til politiet om henvendelsen. Etterforskningen er i en tidlig fase, men politiet har en rimelig god oppfatning av hendelsesforløpet. Videre etterforskning må avklare dette nærmere og av hensyn til etterforskning ønsker politiet å begrense informasjon som nå offentliggjøres, skriver politiinspektør Einar Sparboe Lysnes i en pressemelding.

Politiet opplyser følgende om hendelsen:

- Operasjonssentralen i Troms politidistrikt fikk tirsdag kveld kl. 1914 melding om at en mann var skutt under en jaktulykke inne på området for avfallsanlegget på Stormoen i Balsfjord kommune. Det var siktede selv som varslet politiet, og avdøde ble konstatert død ved ambulansepersonellets ankomst. Siktede og avdøde var begge jegere. Siktede har forklart at han drev revejakt i området og oppfattet at han var alene på anlegget. I følge egen forklaring har han forårsaket døden til Mads Håvard Larsen ved en ulykke idet han med ett rifleskudd har skutt Larsen idet han skulle felle en rev.

Politiet vil fortsette sin etterforskning i form av avhør, kriminaltekniske undersøkelser og analyser samt at det gjennomføres rettsmedisinsk obduksjon av avdøde. Oppnevnt forsvarer for siktede er advokat Svein Kristian Wikstrøm.