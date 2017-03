Nå får du vite eksakt når bussen går

Systemet ble åpnet av fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo (Sp) i Troms fylkeskommune.

– Nå kan alle vi som reiser kollektivt få vite eksakt når bussene er på holdeplassen. Dette er en stor og viktig dag for oss alle, sa han.

Sanntidssystemet kan beskrives slik: Avgangstider vil vises i sanntid for de fleste avgangene. Sanntid betyr at rutetiden er justert dersom det er forsinkelser. Passeringstider med hvit skrift er rutetid etter rutetabellen. Passeringstider med gul skrift er sanntid (reell tid).

I Harstad er det i dag 36 busser som er utstyrt med systemet. Etterhvert planlegges også systemet inngangsatt på hurtigbåt linje 2, mellom Harstad og Tromsø, og enkelte ferger. Regionbussrutene i Troms kan også være aktuelle.



Her ser du sanntid:

• APP PÅ SMARTTELEFON

Du kan se avgangstider i sanntid for din holdeplass eller planlegge en reise. Last ned eller oppdater appen «Troms Reise» for iPhone og Android. Ved større registrerte avvik og hendelser vises kort informasjon om det. Så langt er appen Troms Reise lastet ned over 41.800 ganger (22.384 ganger til iPhone og 19.426 til Android).

• NETTLESER PÅ PC/MAC ELLER SMARTTELEFON

På nettstedet www.tromskortet.no finner du avgangslister og reiseplanlegger med sanntid. Ved større registrerte avvik og hendelser vises kort informasjon om det.

• PÅ HOLDEPLASS

De neste avgangene i sanntid vises på skjermer på skjermer på utvalgte holdeplasser som brukes av mange reisende. Noen vil også vise avviksinformasjon. Det vil bli satt opp flere slike skjermer i løpet av 2017.

• I OG UTENFOR BUSSEN

Neste holdeplass annonseres på skjerm og med stemme i bussen.

De neste holdeplassene og tidsangivelse vises på skjermer inne i bussen.

Linje og destinasjon for ruteturen annonseres utvendig med stemme.

Linje og destinasjon for ruteturen vises utvendig (omtrent som før).

• UTVALGTE LYSKRYSS

Bussen gis prioritet etter signal fra bussen i utvalgte lyskryss.

• EGEN SANNTIDSSKJERM?

Bedrifter, skoler, butikker m.m. kan få sanntid på sin egen skjerm med internettforbindelse.

I sin åpningstale trakk fylkesråden også frem alle kundene som til tross for værutfordringer lojalt støtter opp om- og bruker busstilbudet i Troms. Det var en stor øknng i antallet kollektivreisende i 2016 i både Harstad og Tromsø.