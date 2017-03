- Avgjørende for å sikre seg plass neste skoleår

1. mars er siste frist for å søke ordinært opptak til videregående opplæring i skole og bedrift. Det søkes på fylkeskommunenes eget nettsted vigo.no, og man oppgir tre prioriterte ønsker.

– Det viktigste valget er å velge videregående. Da kan man kvalifisere seg til fagbrev/ svennebrev eller kompetansebevis. Hvert eneste skoleår som er fullført og bestått teller positivt når man skal konkurrere om en stilling i arbeidslivet, sier fylkesråden.

Fullføringsrett

Sollied minner også om at Fylkestinget i Troms har åpnet for fullføringsrett. Dermed kan de som har fullført og bestått VG1 søke seg videre selv om ungdomsrettens uttaksramme på fem år er brukt.

Nærmere 80 benytter seg av denne retten i inneværende skoleår. Også for denne gruppen er det frist i dag.

– Med nedgang i ungdomskullene er det viktig at alle hoder og hender kvalifiseres. Med fullføringsretten har vi fjernet et systemisk hinder, og det vil være viktig både for personen det gjelder, arbeidslivet og samfunnet, sier Roar Sollied.