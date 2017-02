Varebil med drone, noen?

Det måtte komme. Varebil som base for droner, som kan levere varen de siste metrene.

Kjøpesenteret Amazon har testet småpakkeleveranse med drone, men publikum har et lite problem med å lite på at det faktisk fungerer. Teknikken er ikke helt framme, for å si det sånn. Nå kommer Ford med et tilpassa forslag.

I mer enn et halvt århundre har varebiler spilt en nøkkelrolle i distribusjonen av varer. I Fords fremtidsvisjon om den moderne storbyen kan varebilen få en ny og viktig rolle i samspill med droneteknologi.

Det er de siste par kilometerne i transportetappen Ford mener kan gjøres av droner. Det kan være opp til en leilighet i et høyhus eller andre steder som er utilgjengelige for varebilen.

- Vi ønsker å skape nye løsninger som sparer folk for tid, penger og frustrasjon. Vi vil gjøre byene enklere å komme seg rundt i, og bedre å leve i, sier toppsjef for utvikling og teknolog i Ford Motor Company, Ken Washington.

Nye løsninger på dagens transportutfordringer

Det innovative «Autolivery-konseptet» er utviklet av Fords egne ansatte. Målet er å løse transportutfordringene som ofte oppstår de siste par kilometerne av en leveranse. Konseptet ble presentert virtuelt på årets største messe for mobilindustrien, World Mobile Congress, i Barcelona tirsdag.

Den virtuelle opplevelsen viser hele prosessen fra du mangler en middagsingrediens via en rask og sømløs bestilling til levering med varebil og drone på terrassen.

Mindre kø og mer tid

Ny statistikk viser at bilsjåfører i Europas storbyer brukte opptil 90 timer i kø i løpet av 2016. «Autolivery»-konseptet sørger for at forbrukere ved hjelp av «smarte hjem-løsninger» både kan redusere køproblematikken og gi oss et lettere liv ved hjelp av innovative grep.

Spesielt de siste 15 meterne i en leveringsprosess, fra fortauskanten til døren, blir sett på som det mest utfordrende å automatisere. Med en stadig økende netthandel vil presset for å finne en løsning på denne utfordringen øke, tror Fords utviklingssjef.

- Selv om det vi vi ser i dag ikke er gjennomførbart akkurat nå, er «Autolivery» en indikasjon på forskning som kan gjøre livet bedre i en moderne og mer bærekraftig fremtidsby, sier Washington.

«The City of Tomorrow» er en visjon for å løse mobilitetsutfordringene i en moderne storby. Her skal både køer og luftforurensing bli borte. Teamet som jobber med Fords visjon inviterer jevnlig både ansatte, innovatører og entreprenører for å skape en arena for innovasjon for morgendagens byer. «Autolivery» ble utviklet av utviklere fra Ford i Shanghai.

Flåte med selvkjørende biler om fem år

- Det handler om å gjøre livet i byen enklere. Muligheten for å utnytte selvkjørende biler og elbilteknologi med droner for varelevering kan gjøre livet bedre for alle, sier en av utviklerne bak konseptet, Euishik Bang.

I løpet av 2021 er Fords mål å ha en hel flåte med selvkjørende biler som effektivt kan frakte folk rundt i byen. Deling av transport for å komme seg rundt har også Ford tro på at skal fortsette å vokse.