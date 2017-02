Politiet ønsker tips om flere tyverier

Fra Vesterålen Marina, i Eidet i Bø i Vesterålen, ble det en gang mellom kvelden 26.02.17 og morgenen 27.02.17 stjålet flere båtmotorer. Av disse er det to sorte Suzuki DF300 som hver veier ca 300 kg. I tillegg ble det stjålet en sort 60 HK Mercury påhengsmotor fra samme sted, skriver politiet.

- Ut fra fremgangsmåten anser politiet det som en mulighet for at mobile vinningskriminelle kan stå bak. Politiet er interessert i tips om bevegelser i området i aktuelt tidsrom, og da spesielt av kjøretøy av en viss størrelse, ettersom båtmotorene er store. Videre ønsker politiet tips dersom mistenkelige kjøretøyer observeres, melder Nordland politidistrikt.

Fra en privatbolig ved Steiro, Sortland, ble det natt til torsdag 23.02.2017 stjålet åtte dekk med felger:

• 4 dekk med aluminiumsfelg til arbeidsbil: 19 tommer 245/50 dimensjon med sommerdekk.

• 4 dekk til BMW M3: 19 tommers lett aluminium originale BMW felger. To stk 245/35 og to stk 275/35 bak.

Politiet har så langt ingen holdepunkter for at disse to forholdene kan ses i sammenheng, utover at også bildekk og felger kan være mål for mobile vinningskriminelle.

Politiet ønsker tips om observasjoner gjort i de to områdene i gjeldende periode. Tips kan meldes politiet på 02800/77 04 36 00. Politiet ønsker videre tips om mistenkelige kjøretøy, gjerne større varebiler.