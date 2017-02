Kolonnekjøring på Bjørnfjell

En tipser melder at et stort antall vogntog er blant dem som nå venter på å komme seg over grensen mellom Norge og Sverige på Bjørnfjell.

- Bommen er stengt. Rundt 25 vogntog står på veien opp til Bjørnfjell, sier tipseren.

Statens vegvesen sier at det har vært kolonnekjøring siden klokken 11 på grunn av oppryddingsarbeid.