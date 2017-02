Spør folket hva de mener om kommunesammenslåimg

Tjeldsund kommunestyre vedtok ultimo 2016, med lavest mulige flertall, å slå seg sammen med Skånland kommune. Dette til tross for at forutgående folkeavstemming ikke hadde en slik konstellasjon som avstemmingsspørsmål/tema, skriver Tjeldsund Høyre i en pressemelding.

- Det foreligger derfor intet dokumentert grunnlag som viser innbyggernes holdning til en slik sammenslåing. Innbyggerne på Hinnøy-siden av kommunen har på eget initiativ fremmet ønske om fremtidig tilhørighet til Harstad kommune, dersom kommunestyret landet på annet alternativ.

- Tjeldsund Høyre er opptatt av at Tjeldsund-borgerens hensyn og meninger blir ivaretatt. At de valg som tas har tilstrekkelig fremtidsperspektiv, er til gavn for våre store arbeidsplasser, fremmer bosetting, bedrer kommunikasjoner, opprettholder høy standard på berneheger, skole og eldreomsorg, samt faller gunstig på plass innen ny regionstruktur, står det i pressmeldingen.

For å få svar på dette har Tjeldsund Høyre engasjert firmaet Opinion til å utføre en spørreundersøkelse blant kommunens innbyggere, hvor de som kontaktes blir bedt om å vurdere hvilket alternativ de foretrekker av henholdsvis:

1) Skånland kommune

2) Harstad kommune

3) Vet ikke

- Resultatet av undersøkelsen vil gi en indikasjon på hva Tjeldsunds innbyggere mener i sakens anledning. Samt gi oss i Høyre et svar på hvor vi skal legge vårt fremtidige politiske engasjement. Resultatet av spørreundersøkelsen oversendes Stortinget og vil da kunne brukes som underlag i sluttbehandling. Tjeldsund Høyre vil på alle måter respektere det resultat undersøkelsen gir og disponere våre ressurser til å bidra i arbeidet med å bygge fremtidige strukturer som er til gavn for innbyggerne og i pakt me Tjeldsundborgerens ønske, skriver Høyre i meldingen.