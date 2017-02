Nordmenn vender ryggen til USA

Etter lang tids oppgang på bestillinger av reiser til USA ser Ticket nå for første gang en Trump-effekt på nordmenns bestilling av USA-reiser. Vi avlyser USA-turen og velger heller å bestille reiser til Spania, Thailand, Nederland og Dubai.

I Tickets Sifo-undersøkelse fra i høst sa 23 prosent at de ville ha mindre lyst til å reise dersom Donald Trump vant presidentvalget. Men det er først nå som en Trump-effekt vises på bestillingene. Mellom 20. januar og 16. februar minsket bestillingene til USA fra Norden med 11 prosent, sammenliknet med samme periode i fjor. I Norge minsket antallet med hele 33 prosent.

– Til tross for høy dollarkurs økte reiser til USA i 2016, også etter at Trump vant valget i november. Men etter at han overtok som president ble lysten til å reise til USA dramatisk redusert, sier Ellen Wolff Andresen, markeds- og administrasjonssjef i Ticket Feriereiser.

– Det er for tidlig å se om de siste ukenes nedgang kommer til å holde seg eller bare er et forbigående fenomen, sier hun